Владимир Путин утвердил знак отличия «За наставничество»

СЕГОДНЯ 12:10 2018-03-05T12:10:37+03:00

Награда присуждается за помощь молодым специалистам в приобретении навыков на протяжении не менее пяти лет

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Президент России Владимир Путин утвердил указом новый знак отличия - «За наставничество». Его присуждают «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет» в помощи молодым специалистам и рабочим в их профессиональном становлении.

«Знаком отличия ''За наставничество'' награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных учреждений, врачей, работников культуры и деятелей искусства», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

В документе приводится описание знака, правила его ношения. Знак представляет собой круглую медаль из серебра с позолотой. На лицевой стороне изображено восходящее солнце, на фоне его лучей - знаки атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета. Все это окружает пшеничный венок. Носить знак будут на правой стороне груди, для повседневного ношения и особых случаев предусмотрена миниатюрная копия, которую надо цеплять на левую сторону груди.

Учредить такой знак отличия предложил 14 февраля на встрече с Путиным в Ново-Огареве командир учебного летного отряда «Аэрофлота» Николай Изосимов.