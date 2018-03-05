В Японии деталь от самолета упала во дворе жилого дома
Во дворе жилого дома, расположенного вблизи японского международного аэропорта Нарита, обнаружили обломок самолета. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным газеты Sankei Shimbun, металлическую деталь весом около килограмма нашли всего в 30 метрах от жилого дома. Обломок имеет трапециевидную форму, его высота составляет около 50 сантиметров, а ширина — примерно 25.
Предполагается, что деталь «обронил» один из пролетающих над районом самолетов — место падение находится в семи километрах от аэропорта, как раз на пути следования воздушных судов в Нариту и из нее.
В результате инцидента никто не пострадал, однако местные жители стали чаще обращать взоры в ясное небо, выходя на улицу. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии изучает все обстоятельства происшествия. Кроме того, планируется точно установить, является ли находка частью самолета, и какому именно воздушному судну она в таком случае принадлежала.