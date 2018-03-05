2018-03-05T12:15:48+03:00
В мире

В Японии деталь от самолета упала во дворе жилого дома

В результате происшествия никто не пострадал, принадлежность находки к какому-то определенному воздушному судну не установлена
Денис СУХОВ
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В Японии деталь от самолета упала во дворе жилого домаВ Японии деталь от самолета упала во дворе жилого домаФото: Иван ВИСЛОВ
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Во дворе жилого дома, расположенного вблизи японского международного аэропорта Нарита, обнаружили обломок самолета. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным газеты Sankei Shimbun, металлическую деталь весом около килограмма нашли всего в 30 метрах от жилого дома. Обломок имеет трапециевидную форму, его высота составляет около 50 сантиметров, а ширина — примерно 25.

Предполагается, что деталь «обронил» один из пролетающих над районом самолетов — место падение находится в семи километрах от аэропорта, как раз на пути следования воздушных судов в Нариту и из нее.

В результате инцидента никто не пострадал, однако местные жители стали чаще обращать взоры в ясное небо, выходя на улицу. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии изучает все обстоятельства происшествия. Кроме того, планируется точно установить, является ли находка частью самолета, и какому именно воздушному судну она в таком случае принадлежала.

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