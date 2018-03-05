2018-03-05T12:56:04+03:00
Общество

В Нью-Йорке няня зарезала двух детей из зависти к их матери

Йоселин Ортега нанесла 20-30 ножевых ранений шестилетней девочке и пять ударов двухлетнему мальчику
Екатерина БОЛГОВА
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Няня в Нью-Йорке убила двоих детей, чтобы отомстить их материНяня в Нью-Йорке убила двоих детей, чтобы отомстить их материФото: "КП" Архив
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В Нью-Йорке 55-летняя няня Йоселин Ортега убила двух детей, чтобы отомстить работодательнице, так как завидовала ей. Мать Марина Крим вернулась домой раньше со своим младшим ребенком, почувствовал неладное. Осмотрев комнаты, она увидела залитую кровью ванную.

"Я просто хотела проснуться из этого кошмара, который, как я прекрасно понимала, не был сном. Это была реальность", - рассказала женщина.

Оказалось, что Ортега нанесла 20–30 ножевых ранений шестилетней Люсии, так как та пыталась оказать сопротивление. Двухлетнему Лео было было нанесено пять ударов. Сама няня пыталась покончить жизнь самоубийством в момент появления матери.

Позже выяснилось, что Ортега проработала в этой сеьме два года и завидовала тому, какой матерью была Марина. Сама она перевезла 17-летнего сына из Доминиканской Республики и отдала его в частную школу, но средств на обучение не хватало. При этом Йоселин разозлилась, когда друзья хозяйки предложили ей подработку в качестве помощницы по дому. Няня называет себя невиновной по причине безумия, пишет издание Mirror.

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