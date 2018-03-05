2018-03-05T13:11:57+03:00
Политика

В сети появилось видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер-М»

Военнослужащие Западного военного округа нанесли удар по мишени, имитирующей штаб противника
Денис СУХОВ
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В сети появилось видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер-М»В сети появилось видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер-М»Фото: Минобороны РФ
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Минобороны РФ опубликовало в сети видео успешного учебно-боевого пуска баллистической ракеты тактического комплекса «Искандер-М» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.

По данным ведомства, пуск осуществили военнослужащие одного из соединений ракетных войск Западного военного округа, проходящие переобучение в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск.

Ракета преодолела более 100 км и с высокой степенью точности поразила мишень, имитирующую командный пункт условного противника. Пуск стал завершающим этапом в программе переобучения военнослужащих на новые комплексы «Искандер-М».

Действия личного состава при подготовке запуска и по результатам попадания в мишень оценены на «отлично».

В сети появилось видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса Искандер-М .Военнослужащие Западного военного округа нанесли удар по мишени, имитирующей штаб противника

«Искандер-М» является оперативно-тактическим ракетным комплексом, который предназначен для нанесения ударов по малоразмерным и площадным целям на дальности до 500 км. Он способен поражать ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойную артиллерию, аэродромы, командные пункты и узлы связи противника.

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