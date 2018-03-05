Школьники из США смогут сменить пол без согласия родителей

СЕГОДНЯ 13:31 2018-03-05T13:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Америке детям позволят самостоятельно принимать решение о смене пола. Уже в пять лет ребенок сможет определиться, кем он хочет быть: мальчиком или девочкой. А позже подросток сможет консультироваться у врачей и проводить необходимые операции, даже не ставя в известность родителей. Такой законопроект принят к рассмотрению в штате Делавер.

«Закон даст свободу выбора своего пола и расы для школьного учёта, тем не менее проект совсем не будет подталкивать детей к такому решению без родителей», — цитирует члена фонда равноправия Делавэра и инициатора законопроекта Марка Пупура сайт «Свободная пресса».

Эксперт считает, что ответственность за правильность половой ориентации ребенка должны будут взять на себя не родители, а учителя, которым со стороны будет виднее, какой из двух полов лучше подходит сомневающемуся подростку. Однако при этом законопроект все же предусматривает предварительное обращение школы к родителям за разрешением.

Добавим, что эта инициатива предусматривает по желанию ребенка не только смену гендера, но и смену расы, пишет ФАН.