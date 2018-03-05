2018-03-05T13:31:02+03:00
Общество

Школьники из США смогут сменить пол без согласия родителей

Теперь для проведения гендерной операции, подростками не придется спрашивать разрешения родственников
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments19
В Америке ребенок с 5 лет сможет самостоятельно выбирать свой пол и расуВ Америке ребенок с 5 лет сможет самостоятельно выбирать свой пол и расуФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В Америке детям позволят самостоятельно принимать решение о смене пола. Уже в пять лет ребенок сможет определиться, кем он хочет быть: мальчиком или девочкой. А позже подросток сможет консультироваться у врачей и проводить необходимые операции, даже не ставя в известность родителей. Такой законопроект принят к рассмотрению в штате Делавер.

«Закон даст свободу выбора своего пола и расы для школьного учёта, тем не менее проект совсем не будет подталкивать детей к такому решению без родителей», — цитирует члена фонда равноправия Делавэра и инициатора законопроекта Марка Пупура сайт «Свободная пресса».

Эксперт считает, что ответственность за правильность половой ориентации ребенка должны будут взять на себя не родители, а учителя, которым со стороны будет виднее, какой из двух полов лучше подходит сомневающемуся подростку. Однако при этом законопроект все же предусматривает предварительное обращение школы к родителям за разрешением.

Добавим, что эта инициатива предусматривает по желанию ребенка не только смену гендера, но и смену расы, пишет ФАН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотографии опустевших магазинных прилавков вызвали панику у британцев
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией