2018-03-05T16:00:23+03:00
Политика

Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича

Также продлены санкции против 12 человек из окружения экс-президента Украины
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-президент Украины Виктор ЯнуковичЭкс-президент Украины Виктор ЯнуковичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 5 марта, пресс-служба Совета Евросоюза заявила об официальном продлении на год санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, продлены санкции в отношении 12 человек из окружения экс-главы государства.

Отмечается, что из санкционного списка удалили двух человек — предпринимателя Сергея Клюева и бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш. Эти данные будут опубликованы в официальном журнале Евросоюза 6 марта 2018 года.

Ранее суд Евросоюза подтвердил обоснованность санкций против Януковича и его сына Александра за период в течение года с 6 марта 2015 года.

Напомним, в 2014 году Европейский союз ввел санкции против некоторых граждан Украины, включая экс-президента Виктора Януковича, в связи с «нецелевым использованием государственных средств».

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