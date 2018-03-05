Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы

СЕГОДНЯ 16:05 2018-03-05T16:05:49+03:00

В ходе встречи дипломаты договорились о выведении экономического сотрудничества двух стран на качественно новый уровень

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Министры иностранных дел России и Анголы Сергей Лавров и Мануэл Домингуш Аугушту провели двусторонние переговоры. Встреча глав ведомств состоялась в понедельник, 5 марта, в Луанде.

"Сегодняшние переговоры подтвердили, что у нас совпадающие или очень близкие подходы к международным делам и обоюдное желание вывести экономическое взаимодействие на качественно новый уровень", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим ангольским коллегой.

Он также подчеркнул, что сейчас взаимодействие двух стран активно развивается в сфере минеральных ресурсов. Кроме того, хорошие перспективы вырисовываются в высокотехнологичных областях, таких как космос и мирное использование атомной энергии.

Между тем, во время встречи с Аугушту Лавров пригласил его посетить Россию, а также передал аналогичное приглашение от президента РФ Владимира Путина ангольскому лидеру Жоау Лоуренсу. Как сообщает ТАСС, точная дата визита главы республики в нашу страну будет согласована позже.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале января этого года с президентом Анголы встретился председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Тогда встреча была посвящена вопросам развития отношений группы со страной.