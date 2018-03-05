2018-03-05T16:05:49+03:00
Политика

Лавров провел переговоры с главой МИД Анголы

В ходе встречи дипломаты договорились о выведении экономического сотрудничества двух стран на качественно новый уровень
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министры иностранных дел России и Анголы Сергей Лавров и Мануэл Домингуш Аугушту провели двусторонние переговоры. Встреча глав ведомств состоялась в понедельник, 5 марта, в Луанде.

"Сегодняшние переговоры подтвердили, что у нас совпадающие или очень близкие подходы к международным делам и обоюдное желание вывести экономическое взаимодействие на качественно новый уровень", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим ангольским коллегой.

Он также подчеркнул, что сейчас взаимодействие двух стран активно развивается в сфере минеральных ресурсов. Кроме того, хорошие перспективы вырисовываются в высокотехнологичных областях, таких как космос и мирное использование атомной энергии.

Между тем, во время встречи с Аугушту Лавров пригласил его посетить Россию, а также передал аналогичное приглашение от президента РФ Владимира Путина ангольскому лидеру Жоау Лоуренсу. Как сообщает ТАСС, точная дата визита главы республики в нашу страну будет согласована позже.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в начале января этого года с президентом Анголы встретился председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. Тогда встреча была посвящена вопросам развития отношений группы со страной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ
DJ Smash рассказал о попытках напавших на него в клубе в Перми связаться с ним
В Минобороны России ответили на заявление Белого дома по Восточной Гуте
«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» компенсации за дорогой газ из Европы
Росстат: реальные доходы россиян в январе снизились на 7%
Трамп допускает отмену пошлин на сталь и алюминий для Мексики и Канады
Диетологи рассказали о влиянии соли на кровяное давление
В Польше в очередной раз напали на украинца
Меркель не видит нужды в смене слов гимна ФРГ на гендерно нейтральные
Политиков, кандидатов и политологов пригласили на онлайн-марафон «Ночь выборов»
Сумма взяток в России выросла за год в три раза
Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы
Лидер итальянской партии «Лига» назвал ошибкой переход страны на евро
«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов
Владимир Путин рассказал о росте активности зарубежных разведок
Лондон уверен, что торговая сделка с США будет заключена после Brexit
Путин оценил вклад контрразведчиков в прикрытие разработки новейших российских вооружений
Евросоюз официально продлил на год санкции против Януковича
Собчак рассказала, что Собянин извинился перед ней за нападение
Кабмин Германии: Решение «Газпрома» досрочно расторгнуть контракты с «Нафтогазом» вызвало раздражение в ЕС
Саакашвили призвал однопартийцев вернуться во власть в Грузии до конца года
Около 10 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах-2018
Рособрнадзор запретил прием в два российских вуза
В Ливии на крупнейшем месторождении приостановили добычу нефти
Путин призвал ФСБ к продолжению результативной борьбы с коррупцией