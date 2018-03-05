2018-03-05T17:08:30+03:00
Спорт

Футболист сборной России Марио Фернандес пропустит шесть недель из-за травмы

У защитника ЦСКА было диагностировано повреждение мышцы бедра
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Защитник ЦСКА Марио Фернандес.Защитник ЦСКА Марио Фернандес.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес получил травму и пропустит ближайшие шесть недель. Столичный клуб в понедельник, 5 марта, официально объявил о том, что у защитника - повреждение мышцы задней поверхности правого бедра.

Он получил повреждение еще в субботу в матче чемпионата России против екатеринбургского клуба "Урал". Та встреча завершилась победой ЦСКА с минимальным счетом 1:0. В нынешнем сезоне Фернандес, которому уже 27 лет, сыграл во всех турнирах за армейский клуб 31 поединок. Кроме того, он провел ряд матчей в составе сборной России.

Отметим, что московский ЦСКА после 21 тура чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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