В Польше в очередной раз напали на украинца

СЕГОДНЯ 17:43 2018-03-05T17:43:26+03:00

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В польском Вроцлаве напали на украинца из-за его национальности. Как сообщил польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, нападение совершили два местных жителя в одном из городских трамваев. Злоумышленники сначала выкрикивали оскорбления в адрес украинца, а затем избили его и посоветовали вернуться на Украину.

На странице Центра в Facebook просят связаться свидетелей случившегося.

Напомним, 20 февраля в автобусе в Варшаве житель Польши избил двоих украинцев из-за их национальности, а также требовал от них покинуть страну. Напавшего задержала полиция, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого стало известно, что власти Польши начали интересоваться у украинцев, подающих заявку на право пребывания в стране, их отношением к лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).