2018-03-05T18:43:50+03:00
Общество

Минстрой разрабатывает тарифные планы для сферы ЖКХ

Дисконтные программы применят после внедрения блокчейн-системы мониторинга
Алексей КАРЕЛИН
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Глава Минстроя Михаил Мень предложил включить проект "Умный город" в программу "Цифровая экономика"Глава Минстроя Михаил Мень предложил включить проект "Умный город" в программу "Цифровая экономика"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство строительства и ЖКХ разрабатывает блокчейн-систему мониторинга качества и потребления коммунальных ресурсов, а также коммунальных платежей. Она позволит внедрить тарифные планы по аналогии с сотовыми операторами и автоматизировать учет потребления коммунальных ресурсов. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

«Перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы, чтоб рационально загружать мощности, включая те, что уже построены, не строя новую инфраструктуру, которую дороже будет содержать. Как только мы перейдем к автоматизации контроля потребления ресурсов, мы сможем предложить потребителям тарифные планы - "эконом", "оптимум" и "безлимит"», - говорит Чибис.

По словам замминистра, данная работа ведется в рамках программы «Умный город», которую могут включить в приоритетный проект «ЖКХ и городская среда», передает РИА Новости. Основной принцип «Умного города» - с помощью современных технологий создать для граждан комфортное пространство и эффективно управлять ресурсами.

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