Статуэтка премии "Оскар" Фрэнсис Макдорманд была украдена

5 Март 21:57 2018-03-05T21:57:58+03:00

Незадачливый воришка не скрывался от объективов фотоаппаратов и продолжал позировать с чужой наградой в руках. Фото: @caraNYT Фото: Twitter.com

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Статуэтка премии "Оскар" полученная американской актрисой Фрэнсис Макдорманд за "Лучшую женскую роль" в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" была украдена прямо на вечеринке в честь церемонии награждения.

По словам очевидцев, это произошло, когда артистка отвлеклась на общение с другими гостями и оставила свою статуэтку без присмотра. Тогда какой-то мужчина схватил награду, а после бегал с ней по залу с криками "это мое!". Когда Макдорманд обнаружила пропажу, злоумышленника уже и след простыл. По словам журналистов, от безысходности женщина плакала на улице.

Однако, к счастью, все закончилось хорошо. Один из фотографов поймал воришку и вернул "Оскар" его владелице. Та же, в свою очередь, попросила отпустить злоумышленника, который, по данным издания CBS, оказался 47-летний Терри Брайантом. Журналистка издания The New York Times Кара Бакли опубликовала фотографию подозреваемого, на которой тот с гордостью держит чужую награду.

Между тем, как сообщает TMZ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, позже этот незадачливый мужчина все же был задержан. Охранники мероприятия решили, что не стоит оставлять его поступок безнаказанным и сдали похитителя полиции.