В Стабуле задержаны четверо российских туристов, летевших в Таиланд
Четверо российских туристов были задержаны в Стамбуле без предъявления каких-либо обвинений. Жителей Ростовской области, которые направлялись на отдых в Таиланд, уже более пяти часов держат в полицейском отделении.
Одна из задержанных Наталья Крылова рассказала, что летела с мужем Дмитрием Кульгейко в Бангкок с пересадкой в Стамбуле. Чтобы скрасить ожидание до начала посадки на свой рейс, супруги решили зайти в один из торговых центров, где и были задержаны некими лицами в штатском под предлогом проверки документов.
Та же участь ждала двух молодых людей из Волгодонска - Дмитрия Щекина и Дениса Ротаря. У всех четверых россиян отобрали паспорта и телефоны. В результате задержания туристы пропустили свой рейс в Бангкок и все еще находятся под стражей.
Российское консульство в Стамбуле пока никак не отреагировало на ситуацию, передает НСН.