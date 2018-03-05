В Стабуле задержаны четверо российских туристов, летевших в Таиланд

5 Март 23:00 2018-03-05T23:00:35+03:00

Жителей Ростовской области уже более пяти часов держат в полицейском участке без предъявления каких-либо обвинений

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Четверо российских туристов были задержаны в Стамбуле без предъявления каких-либо обвинений. Жителей Ростовской области, которые направлялись на отдых в Таиланд, уже более пяти часов держат в полицейском отделении.

Одна из задержанных Наталья Крылова рассказала, что летела с мужем Дмитрием Кульгейко в Бангкок с пересадкой в Стамбуле. Чтобы скрасить ожидание до начала посадки на свой рейс, супруги решили зайти в один из торговых центров, где и были задержаны некими лицами в штатском под предлогом проверки документов.

Та же участь ждала двух молодых людей из Волгодонска - Дмитрия Щекина и Дениса Ротаря. У всех четверых россиян отобрали паспорта и телефоны. В результате задержания туристы пропустили свой рейс в Бангкок и все еще находятся под стражей.

Российское консульство в Стамбуле пока никак не отреагировало на ситуацию, передает НСН.