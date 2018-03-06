Путин сыграл вместе с легендами футбола для видео к Чемпионату мира-2018
К принципиальной точке отсчета – 100 дням до начала Чемпионата мира по футболу в России - ФИФА подготовила официальный промо-ролик. В нем признанные мастера популярнейшей на планете игры, представляющие 32 страны-участницы, сто раз отчеканивают мяч, тем самым напоминая земному шару, сколько осталось ждать главного футбольного праздника четырехлетия.
Путин сыграл вместе с легендами футбола для видео к Чемпионату мира-2018.Президент России, в промо-ролике чеканит мяч с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Марадонной и другими футбольными звездами
Кроме Марадонны, Роналдо, в ролике поучаствовали Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Давид Трезеге, Петер Шмейхель и другие.
Наравне с легендами футбола, мастерски жонглировал мячом и президент России Владимир Путин, а также руководитель ФИФА Джанни Инфантино.
ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Саранск, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. Матч-открытие Россия-Саудовская Аравия пройдет 14 июня на столичном стадионе «Лужники».
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