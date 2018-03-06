2018-03-06T13:06:55+03:00
В мире

Бельгийцам раздают йодированные пастилки на случай ядерной катастрофы

Средства от облучения можно получить бесплатно в любой аптеке
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Йодистые пастилки позволяют ограничить риск развития рака щитовидной железы после ядерных катастрофЙодистые пастилки позволяют ограничить риск развития рака щитовидной железы после ядерных катастроф
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Власти Бельгийского королевства решили снабдить жителей пастилками с содержанием йода - на случай ядерной катастрофы. Каждый желающий может прийти в любую аптеку, где по первому требованию, совершенно бесплатно, фармацевты выдадут таблетки с йодом, которые используются медиками для предотвращения радиационных заражений.

Бельгийские власти озаботились проблемой ядерной катастрофы, сразу после аварии на АЭС в японской Фукусиме в 2011 году. Тогда, практически сразу был принят план действий, согласно которому Брюссель решил закрыть все атомные станции в стране к 2025 году. Выдача подобных пастилок была предусмотрена планом ядерной безопасности, которую разработал глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

Йодистые пастилки позволяют ограничить риск развития рака щитовидной железы после ядерных катастроф. Местные фармацевты объясняют населению, что йодистые пастилки полезны и от облучения, пишут ряд бельгийских СМИ.

Жители зон повышенного риска близ бельгийских АЭС уже пользуются подобной бесплатной услугой. Что касается остальной части страны, то до последнего времени рекомендации по употреблению таблеток были адресованы кормящим матерям, беременным и малолетним детям.

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