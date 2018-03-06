Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева

СЕГОДНЯ 14:12 2018-03-06T15:24:02+03:00

На месте происшествия остался только автомобиль, сбивший пенсионера. Остальные даже не остановились. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Утром 6 марта в центре Киева президентский кортеж сбил пенсионера. По словам очевидцев, он серьезно пострадал, но смог сам подняться и сесть на лавочку. Свидетели ДТП говорят, что пенсионер переходил дорогу на запрещающий сигнал регулировщика.

«Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу», - написал в Фейсбуке член партии «5.10» Сергей Орлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642102" frameborder="0"></iframe> Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.Утром 6 марта в центре Киева президентский кортеж сбил пенсионера

Автоавария произошла около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Кортеж президента продолжил движение. На месте происшествия остался только автомобиль, совершивший ДТП. На капоте видна вмятина.

Патрульные полицейские оказали пенсионеру первую помощь и вызвали «скорую», которая доставила пострадавшего в больницу. По словам полицейских, у пенсионера травмы средней тяжести, сообщают «Вести. Украина».