2018-03-06T15:24:02+03:00
Происшествия

Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева

Пострадавший перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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На месте происшествия остался только автомобиль, сбивший пенсионера. Остальные даже не остановились.На месте происшествия остался только автомобиль, сбивший пенсионера. Остальные даже не остановились.Фото: REUTERS
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Утром 6 марта в центре Киева президентский кортеж сбил пенсионера. По словам очевидцев, он серьезно пострадал, но смог сам подняться и сесть на лавочку. Свидетели ДТП говорят, что пенсионер переходил дорогу на запрещающий сигнал регулировщика.

«Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу», - написал в Фейсбуке член партии «5.10» Сергей Орлов.

Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.Утром 6 марта в центре Киева президентский кортеж сбил пенсионера

Автоавария произошла около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Кортеж президента продолжил движение. На месте происшествия остался только автомобиль, совершивший ДТП. На капоте видна вмятина.

Патрульные полицейские оказали пенсионеру первую помощь и вызвали «скорую», которая доставила пострадавшего в больницу. По словам полицейских, у пенсионера травмы средней тяжести, сообщают «Вести. Украина».

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