Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева
Утром 6 марта в центре Киева президентский кортеж сбил пенсионера. По словам очевидцев, он серьезно пострадал, но смог сам подняться и сесть на лавочку. Свидетели ДТП говорят, что пенсионер переходил дорогу на запрещающий сигнал регулировщика.
«Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу», - написал в Фейсбуке член партии «5.10» Сергей Орлов.
Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.Утром 6 марта в центре Киева президентский кортеж сбил пенсионера
Автоавария произошла около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. Кортеж президента продолжил движение. На месте происшествия остался только автомобиль, совершивший ДТП. На капоте видна вмятина.
Патрульные полицейские оказали пенсионеру первую помощь и вызвали «скорую», которая доставила пострадавшего в больницу. По словам полицейских, у пенсионера травмы средней тяжести, сообщают «Вести. Украина».