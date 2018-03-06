2018-03-06T15:48:42+03:00
В мире

В Вене осквернили памятник бойцам Красной армии

За последний год мемориал уже трижды обливали краской
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Памятник советским воинам-освободителям имеет статус мемориалаПамятник советским воинам-освободителям имеет статус мемориалаФото: Facebook
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На площади Шварценбергплатц в Вене неизвестные осквернили мемориал советским солдатам. В ночь на 6 марта фасад памятника был облит черной краской. В настоящее время местные правоохранители выясняют - кто может быть причастен к произошедшему.

Стоит отметить, что данная выходка неизвестных в отношении мемориала на Шварценбергплатц в Вене не первая. В начале января 2017 года памятник уже был облит черной краской. А год назад его обильно полили красной.

Российский МИД регулярно направляет австрийским коллегам ноты протеста с призывом разобраться, чьих рук дела подобные выходки, и с просьбой в будущем не допускать осквернение памятника воинам-освободителям Красной армии, сообщает ТАСС.

Памятник советским воинам-освободителям имеет статус мемориала. В центре 12-метровая фигура советского солдата на 20-метровом постаменте. За памятником находится массивная колоннада. По краям установлены фигуры советских солдат в момент боя. Памятник был открыт 19 августа 1945 года

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