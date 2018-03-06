"Газпром" обжаловал решение суда по делу о поставках газа на Украину
Российская компания "Газпром" подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда по делу о поставке газа на Украину. Такое заявление сделал заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев.
Он напомнил, что ранее компания официально уведомила "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа из-за невыгодных для "Газпрома" условий.
"Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", — цитирует "Интерфакс" Медведева.
До конца месяца "Газпром" также обжалует вердикт арбитража по разбирательству о транзите газа с украинской компанией.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что по решению Стокгольмского суда российская корпорация должна выплатить "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа. В ответ на такие невыгодные условия "Газпром" с 1 марта прекратил поставки "голубого топлива" на Украину..