"Газпром" обжаловал решение суда по делу о поставках газа на Украину

СЕГОДНЯ 17:35 2018-03-06T17:35:16+03:00

В ближайшее время также будет подана апелляция по спору о транзите

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Российская компания "Газпром" подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда по делу о поставке газа на Украину. Такое заявление сделал заместитель председателя правления холдинга Александр Медведев.

Он напомнил, что ранее компания официально уведомила "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа из-за невыгодных для "Газпрома" условий.

"Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", — цитирует "Интерфакс" Медведева.

До конца месяца "Газпром" также обжалует вердикт арбитража по разбирательству о транзите газа с украинской компанией.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что по решению Стокгольмского суда российская корпорация должна выплатить "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа. В ответ на такие невыгодные условия "Газпром" с 1 марта прекратил поставки "голубого топлива" на Украину..