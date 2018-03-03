2018-03-03T15:15:07+03:00
Экономика

«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом»

Российская компания обратилась с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж
Дарья ИВАШКИНА
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«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом». Фото: Петр Ковалев/ТАСС«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом». Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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В субботу, 3 марта, стало известно, что «Газпром» запустил в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.

Как отметил замглавы правления российской энергетической компании Александр Медведев, рассматривать это дело будет другой состав арбитров, то есть не тот, что ранее рассматривал встречные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам на поставку голубого топлива.

«Новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», - цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, в минувший четверг, 1 марта, «Газпром» отказался поставлять газ на Украину. Поводом для такого решения стало отсутствие допсоглашения к контракту, которое было необходимо для начала поставок. После этого власти незалежной объявили об образовании дефицита газа в стране.

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