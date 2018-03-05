2018-03-05T16:44:29+03:00
Политика

«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов

С марта российская компания прекратила поставки энергоресурса незалежной
Алексей КАРЕЛИН
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Президент Украины Петр Порошенко на совещании с представителями «Нафтогаза» обсуждает решение Стокгольмского арбитража в споре с «Газпромом»/Президент Украины Петр Порошенко на совещании с представителями «Нафтогаза» обсуждает решение Стокгольмского арбитража в споре с «Газпромом»/Фото: REUTERS
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В понедельник, 5 марта, «Газпром» направил в украинский «Нафтогаз» официальное уведомление о запуске процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее в пресс-службе «Нафтогаза» говорили, что никаких документов от российского партнера не получали. Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что компания собирается добиться переговоров с «Газпромом» и, если за месяц к соглашению прийти не удастся, обратиться в международный арбитраж.

«Газпром» сообщил о расторжении контрактов 3 марта, так как следование им представляется экономически нецелесообразным. Незадолго до этого Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд.

На Украине пришлось вводить режим экономии газа и срочно искать замену российскому энергоресурсу. 4 марта «Нафтогаз» подписал контракт с польской компанией PGNiG, которая получает газ из Катара и США.

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