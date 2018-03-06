2018-03-06T18:10:27+03:00
Экономика

В списке богатейших людей России сменился лидер

По версии Forbes, крупнейшее состояние имеет Владимир Лисин
Алексей КАРЕЛИН
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Владимир Лисин в 2018 году - богатейший россиянинВладимир Лисин в 2018 году - богатейший россиянинФото: Илья СТРЕБКОВ
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Председатель группы «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин возглавил список богатейших россиян. Forbes оценил состояние миллиардера в $19,1 млрд, на $3 млрд больше, чем в прошлом году. Прежний лидер списка глава НОВАТЭК Леонид Михельсон со своими $18 млрд занял третье место. На втором месте - снова гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние равно $18,7 млрд.

Пятерку замыкают президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($16,4 млрд) и владелец Volga Group Геннадий Тимченко ($16 млрд). Всего в списке 102 российских миллиардера. В сумме их доходы составили $410,8 млрд.

В мировом рейтинге номером один оказался глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос, пишет Forbes. Он попадает в тройку лидеров в прошлом году, когда на первом месте значился сооснователь Microsoft Билл Гейтс.

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