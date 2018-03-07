В Минобороны РФ заявили, что другие страны смогут создать аналог "Искандера" не ранее 2025 года
Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) России генерал-полковник Олег Салюков заявил, что в других странах могут разработать аналог российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". но это произойдет не раньше 2025 года.
"По прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года", - сказал Салюков в интервью газете "Красная звезда" в среду, 7 марта.
Он подчеркнул, что в плановом порядке продолжается перевооружение российских ракетных частей с устаревший "Точки-У" на "Искандер-М".
"Уже поставлено более 10 бригадных комплектов", - отметил Салюков.
Он добавил, что "Искандер-М" — это эффективное оружие, которое может запускать баллистические и крылатые ракет, преодолевающие системы ПРО.
По словам генерал-полковника, в 2018 году СВ РФ проведут семь военных учений миротворческой и антитеррористической направленности с привлечением войск большедесяти государств.