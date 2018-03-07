Экономический советник Трампа решил уйти в отставку

СЕГОДНЯ 05:33 2018-03-07T05:33:21+03:00

Президент США выразил сожаление по этому поводу, отметив, что Гэри Кон проделал отличную работу

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Экономический советник президента США Гэри Кон решил уйти в отставку. В связи с чем глава государства Дональд Трамп выразил свое сожаление.

"Он проделал отличную работу, способствуя реализации нашей повестки, помогая осуществить историческую налоговую реформу и снова раскрыть потенциал американской экономики", - говорится в заявлении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.

В свою очередь, Кон выразил благодарность президенту США за "предоставленную возможность послужить своей стране" и пожелал успехов американской администрации в будущем.

По данным газеты The New York Times, решение Кона было принято во многом из-за его несогласия с позицией Трампа по поводу введения пошлины на импорт стали и алюминия.

Ранее президент США пригрозил пойти на такие меры в ближайшее время и ввести тарифы в 25% для стали и 10% для алюминия из стран, осуществляющих поставки в США.