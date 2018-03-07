Экономический советник Трампа решил уйти в отставку
Экономический советник президента США Гэри Кон решил уйти в отставку. В связи с чем глава государства Дональд Трамп выразил свое сожаление.
"Он проделал отличную работу, способствуя реализации нашей повестки, помогая осуществить историческую налоговую реформу и снова раскрыть потенциал американской экономики", - говорится в заявлении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.
В свою очередь, Кон выразил благодарность президенту США за "предоставленную возможность послужить своей стране" и пожелал успехов американской администрации в будущем.
По данным газеты The New York Times, решение Кона было принято во многом из-за его несогласия с позицией Трампа по поводу введения пошлины на импорт стали и алюминия.
Ранее президент США пригрозил пойти на такие меры в ближайшее время и ввести тарифы в 25% для стали и 10% для алюминия из стран, осуществляющих поставки в США.