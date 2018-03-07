2018-03-07T11:51:24+03:00
Политика

Путин о присоединении Крыма: кто-то сознательно подвел нас к такой черте

Президент прокомментировал события 2014 года в новом документальном фильме «Миропорядок 2018» [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Владимир Путин провел "честный прямой разговор" с Владимиром СоловьевымВладимир Путин провел "честный прямой разговор" с Владимиром СоловьевымФото: REUTERS
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Россия не могла не принять Крым в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новом документальном фильме телеведущего Владимира Соловьева «Миропорядок 2018». В нем Путин говорит, что Россию, возможно, сознательно подвели к ситуации, которая позволила бы наложить на страну экономические санкции.

«Мне иногда кажется, что, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали», - прокомментировал Путин воссоединение РФ и Крыма и последовавшие за ним антироссийские санкции.

По словам президента, в мире мало кто ожидал от России решительных и быстрых действий.

Премьера полуторачасового фильма «Миропорядок 2018» пройдет на телеканале «Россия 1», дата пока неизвестна, передает РИА Новости. В соцсетях же показ фильма уже прошел: на страничке Соловьева. «Честный прямой разговор», - охарактеризовал ленту телеведущий.

Владимир Путин в новом документальном фильме Миропорядок 2018 .

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