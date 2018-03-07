2018-03-07T12:45:40+03:00
В мире

СМИ: Coca-Cola впервые в своей истории выпустит на рынок алкогольный напиток

Речь идет о специфичном продукте для японских потребителей
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
СМИ: Coca-Cola впервые в своей истории выпустит на рынок алкогольный напитокСМИ: Coca-Cola впервые в своей истории выпустит на рынок алкогольный напитокФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company работает над первым в своей 125-летней истории алкогольным продуктом. Речь идет о скромном эксперименте для японского рынка, заявили в руководстве компании.

По данным газеты Financial Times, данный шаг позволит Coca-Cola открыть для себя сегмент слабоалкогольных напитков с разными фруктовыми вкусами. В частности, они очень популярны в Японии, где их называют «чжухай». Крепость данной продукции достигает в среднем 5%.

Традиционно «чжухай» готовятся из крепкого японского алкогольного напитка сётю, газированной воды и ароматизаторов. Сейчас лидерами на этом рынке являются местные бренды Strong Zero, Highball Lemon и Slat.

Впервые об идее такого эксперимента рассказал президент японского подразделения Coca-Cola Джордж Гардуньо. Отвечая на вопрос о том, какие новые продукты компания намерена выпустить на рынок в 2018 году, он признался, что в настоящее время ведутся работы по напитку из категории «чжухай».

«Coca-Cola всегда была полностью сосредоточена на безалкогольных напитках, и пока это лишь скромный эксперимент для определенного сегмента», - добавил Гардуньо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Киргизии инспектор ДПС оштрафовал своего же напарника за нарушение ПДД
Антонов обвинил Конгресс США в одержимости русофобией
Ушел из жизни последний диктатор Аргентины
Источник рассказал о содержании телефонного разговора Эрдогана и Роухани
Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Умер экс-глава корпорации Nestle Гельмут Маухер
Дефицит торгового баланса США достиг максимума за последние 9 лет
Российский космонавт поздравил женщин Земли с Международным женским днем с МКС
Россия вводит ограничения на поставки продукции трех белорусских предприятий
Ввоз овощей и фруктов из Абхазии в РФ временно запрещен из-за клопа
Соловьев рассказал, когда фильм о Путине покажут на телевидении
Путин подписал закон об обязательном психологическом отборе для призывников
Встреча Путина с медведем попала на видео
Росгвардия отвергла информацию о риске срыва поставок наркотических обезболивающих
За неделю международные резервы России выросли на 1,4 млрд долларов
Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее унесло жизни 18 человек
Украинская певица Билык раскритиковала политику России, как того требовали радикалы
Путин ввел новые правила выплаты выигрышей в лотереях