СЕГОДНЯ 12:15 2018-03-07T12:45:40+03:00

СМИ: Coca-Cola впервые в своей истории выпустит на рынок алкогольный напиток Фото: REUTERS

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Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company работает над первым в своей 125-летней истории алкогольным продуктом. Речь идет о скромном эксперименте для японского рынка, заявили в руководстве компании.

По данным газеты Financial Times, данный шаг позволит Coca-Cola открыть для себя сегмент слабоалкогольных напитков с разными фруктовыми вкусами. В частности, они очень популярны в Японии, где их называют «чжухай». Крепость данной продукции достигает в среднем 5%.

Традиционно «чжухай» готовятся из крепкого японского алкогольного напитка сётю, газированной воды и ароматизаторов. Сейчас лидерами на этом рынке являются местные бренды Strong Zero, Highball Lemon и Slat.

Впервые об идее такого эксперимента рассказал президент японского подразделения Coca-Cola Джордж Гардуньо. Отвечая на вопрос о том, какие новые продукты компания намерена выпустить на рынок в 2018 году, он признался, что в настоящее время ведутся работы по напитку из категории «чжухай».

«Coca-Cola всегда была полностью сосредоточена на безалкогольных напитках, и пока это лишь скромный эксперимент для определенного сегмента», - добавил Гардуньо.