2018-03-07T12:46:55+03:00
Умные вещи

«ВКонтакте» объявил об утечке переписки 400 пользователей сети

Злоумышленники похитили данные через VPN-сервисы
Алексей КАРЕЛИН
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«ВКонтакте» рекомендует использовать только надежные VPN-сервисы.«ВКонтакте» рекомендует использовать только надежные VPN-сервисы.Фото: Анастасия Осипова
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В открытом доступе появились сообщения из переписки 400 пользователей «ВКонтакте». Они пользовались VPN-сервисами от непроверенных разработчиков, поясняют в пресс-службе соцсети.

«Речь идет об использовании небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам - например, сторонним сервисам аналитики», - говорится в сообщении.

Клиенты сервиса веб-аналитики SimilarWeb получили переписку только 400 пользователей «ВКонтакте», которые могли утечь к ненадежным VPN-сервисам. Однако есть и другие сервисы аналитики, которые не фильтруют поступающую информацию. Так сведения, в том числе и персональные данные, могут оказаться общедоступными, подчеркивает представитель «ВКонтакте».

Через VPN-сервисы, которым разрешен доступ к трафику, третьи лица имеют возможность получить данные банковских карт, историю посещений пользователя, сведения из его переписки и о его личных учетных записях на разных сервисах и порталах. «ВКонтакте» рекомендует использовать только надежные VPN-сервисы и последнюю версию приложения соцсети, в которую разработчики вшили перехват https-трафика.

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