Захарова: Ответственность за боевые действия в Восточной Гуте лежит на террористах

СЕГОДНЯ 14:06 2018-03-07T14:06:34+03:00

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что сирийская армия начала военную операцию в этом регионе в ответ на регулярные обстрелы боевиками жилых районов Дамаска

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Россия не рассматривает действия сирийского правительства в пригороде Дамаска Восточной Гуте как противоречащие резолюции СБ ООН о перемирии в САР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что правительственная армия начала военную операцию в Восточной Гуте в ответ на регулярные обстрелы Дамаска со стороны боевиков. Таким образом сирийские власти стремятся устранить угрозу мирным жителям столицы.

Захарова подчеркнула, что резолюция СБ ООН не распространяется на боевые действия против террористических группировок. По ее словам, ответственность за гибель и страдания людей в Восточной Гуте лежит на вооруженных группировках, которые пренебрегли возможностью отмежеваться от террористов, вступив вместо этого в сговор с джихадистами.

Диплома опровергла заявления западных стран о неизбирательных ударах сирийской армии по Восточной Гуте.

«Абсурдные с точки зрения логики обвинения Дамаска в применении отравляющих веществ не служат интересам скорейшего прекращения кровопролития и страдания остающегося в анклаве мирного населения и лишь безответственно поощряет тех, кто нашел себе место в одном окопе с террористами», - заключила представитель МИД.

Как сообщал ранее сайт «КП», в конце февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401, которая требует установить 30-дневное перемирие на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи населению.

Российские сторона и сирийские власти предпринимают меры для поддержки резолюции, организовав гуманитарные коридоры для мирных жителей Восточной Гуты. Однако террористы препятствуют выходу населения из зоны боевых действий, фактически используя его в качестве живого щита.