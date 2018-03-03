2018-03-03T11:37:32+03:00
Политика

Боевики изымают у населения Восточной Гуты продовольствие и листовки-пропуски через гумкоридор

Террористы продолжают удерживать мирных жителей в качестве заложников и искусственно осложняют гуманитарную обстановку в регионе
Денис СУХОВ
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Боевики изымают у населения Восточной Гуты продовольствие и листовки-пропуски через гумкоридорБоевики изымают у населения Восточной Гуты продовольствие и листовки-пропуски через гумкоридорФото: REUTERS
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Боевики террористических организаций проводят обыски в домах мирных жителей Восточной Гуты, изымая у населения продовольствие и листовки-пропуски через гуманитарный коридор. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Члены незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте проводят массовые обыски в домах местных жителей, изымая у них листовки Центра по примирению. Попутно бандиты также отбирают у людей продукты питания, таким образом искусственно осложняя гуманитарную обстановку в районе», - заявил Золотухин журналистам.

Согласно изложенной в пропуске инструкции, пересекающий гуманитарный коридор должен держать листовку в руке высоко над головой, второй рукой вести ребенка либо держать ее на голове. Такие меры позволяют убедиться, что проходящие по коридору люди безоружны. Всего над Восточной Гутой было сброшено 100 тысяч таких пропусков.

В субботу в 9:00 по местному времени (10:00 мск) в этом пригороде Дамаска началась очередная пятичасовая гуманитарная пауза, предполагающая прекращение огня для беспрепятственного выхода мирных жителей из зоны боевых действий.

Несмотря на соблюдение перемирия сирийскими войсками, боевики продолжают удерживать население Восточной Гуты в заложниках, под страхом расправы запрещая местным жителям выходить к гуманитарному коридору.

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