В Китае собака набросилась на оперного певца во время спектакля

СЕГОДНЯ 14:35 2018-03-07T14:35:05+03:00

Возможно, пес почувствовал фальшь в нотах тенора и решил таким образом его прогнать со сцены [видео]

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Курьезный случай произошел в Китае, в провинции Фуцзянь. Во время оперного выступления на сцену из-за кулис выбежал пес породы бордер-колли и со звонким лаем набросился на одного из исполнителей главных партий.

Как следует из ролика, на котором запечатлен фрагмент произошедшего курьеза, сорвать выступление псу своей выходкой не удалось. Китайский тенор проявил максимум стойкости и сдержанности. Не прекращая петь, он вырвал из пасти собаки рукав своего костюма, прогнал ее и допел партию до конца без сучка без задоринки. Чем сорвал дружные овации зрительного зала.

Видео забавного происшествия попало в сеть и, став за какие-то считанные часы вирусным, собрало множество лайков и репостов. Одни пользователи восхитились невозмутимостью и профессионализмом оперного певца. Кроме них, нашлись и такие, кто предположил, что породистый пес обладает музыкальным слухом, почувствовал фальшь в нотах тенора и решил его таким способом попросить покинуть сцену.