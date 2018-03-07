2018-03-07T14:59:23+03:00
Общество

В Австралии женщина узнала о беременности за 15 минут до родов

27-летняя Джейд Лоуренс думала, что у нее аппендицит
Екатерина БОЛГОВА
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Австралийка узнала о беременности за 15 минут до родовАвстралийка узнала о беременности за 15 минут до родовФото: "КП" Архив
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Жительница Австралии узнала о беременности за 15 минут до родов. До этого 27-летняя

Джейд Лоуренс думала, что у нее аппендицит. Она приехала в больницу вместе со своим гражданским мужем Куртом Стюартом 5 марта. Женщина жаловалась на сильные боли в животе. «Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита», — заявила Лоуренс.

Но в больнице женщине рассказали о беременности и заявили, что сильные боли вызваны схватками. Спустя 15 минут Джейд родила здорового сына и назвала его Джаксом.

Как пишет издание Daily Mail, у женщины и мужчины уже есть старший ребенок - двухлетняя дочь. По словам женщины, она до сих пор не может отойти от шока, но очень рада рождению сына.

Лоуренс заявила, что два теста на беременность у нее были отрицательными, а других симптомов «интересного положения» и вовсе не было. Кроме того, по словам женщины, она страдает от синдрома поликистозных яичников, при котором осложняется зачатие и вынашивание ребенка.

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