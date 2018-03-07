Минкультуры Украины внесло в свой черный список Алису Фрейндлих и Гуфа

СЕГОДНЯ 15:44 2018-03-07T15:44:49+03:00

Всего в перечень попали еще семь российских деятелей культуры

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После обращения Службы безопасности Украины министерство культуры внесло в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности» семерых российских деятелей культуры. Среди них — народная артистка СССР Алиса Фрейндлих и рэп-исполнитель Гуф (Алексей Долматов).

«Согласно приказу в обновлённый перечень лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Гуф), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актёры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, министерство культуры Украины объявило о создании черного списка российских актеров, исполнителей и других деятелей культуры в августе 2015 года. Фигуранты этого списка якобы «создают угрозу национальной безопасности Украины». Сейчас в перечне около 130 человек.

В начале марта в Верховную раду внесли три законопроекта, вводят ограничения для украинских артистов, выступающих на территории России.