2018-03-07T16:09:41+03:00
Политика

Захарова сравнила желание Собчак въехать в Крым через Незалежную с просьбой Джорджа Буша-младшего сходить в туалет

В российском МИД высмеяли намерение политика посетить полуостров по украинским законам
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Желание кандидата в президенты России от партии «Гражданская платформа» Ксении Собчак испросить разрешение у украинского МИД на въезд в российский Крым с территории Украины, вызвало улыбку уже в российском внешнеполитическом ведомстве. Как сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эта ситуация ей напомнила историю, когда президент США Джордж Буш - младший отпрашивался у своего-же госсекретаря Кондолизы Райс в туалет во время заседания Совбеза ООН.

"Это была очень забавная история. Он сидел в зале Совета Безопасности за столом и в ходе заседания что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в сеть. Так вот, в этой записке президент США Джордж Буш - младший спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет», - сказала Захарова, отметив, что каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным.

Кандидат в президенты России от «Гражданской платформы» Ксения Собчак собралась в Крым с рабочей поездкой. Однако въехать она собирается через Украину. Для этого политик направила в МИД Незалежной просьбу о въезде. В украинском внешнеполитическом ведомстве уже назвали данную инициативу «политической шизофренией».

Ранее Собчак неоднократно заявляла о том, что считает Крым территорией Украины. На самом полуострове считают, что таким образом политик игнорирует конституцию РФ.

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