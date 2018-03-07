2018-03-07T12:40:31+03:00
Политика

В Киеве назвали «политической шизофренией» просьбу Собчак въехать в Крым через Украину

Глава МИД Незалежной считает нелегитимной какую-либо предвыборную агитацию на полуострове
Денис СУХОВ
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: REUTERS
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Решение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак запросить у Киева разрешение на въезд в Крым свидетельствует о «политической шизофрении». Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, попытки Собчак соблюдать украинское законодательство похвальны, но вести предвыборную агитацию на полуострове Киев не позволит.

«Законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая», - написал Климкин на свой странице в Твиттер.

Накануне кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что поедет агитировать в Крым только через территорию Украины и исключительно с разрешения украинских властей.

Комментируя это заявление Климкин отметил, что пообщаться с крымскими татарами можно и в Киеве, где работает якобы «признанный во всем мире», но запрещенный в РФ меджлис. О том, как общается Киев с остальным населением полуострова, глава МИД Украины благоразумно умолчал.

«Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», - добавил министр.

Напомним, Крым вышел из состава Украины после госпереворота в стране в 2014 году. После этого полуостров воссоединился с Россией по результатам всенародного референдума.

Однако Киев продолжает считать полуостров своей территорией и крайне болезненно относится к посещению Крыма официальными лицами без согласования с украинскими властями.

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