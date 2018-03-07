2018-03-07T19:26:08+03:00
Политика

Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии

Теперь сотрудники службы смогут обеспечивать безопасность должностных лиц на договорной основе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все средства, полученные от охраны губернаторов, пойдут в федеральный бюджетВсе средства, полученные от охраны губернаторов, пойдут в федеральный бюджетФото: Олег ЗОЛОТО
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Президент России Владимир Путин наделил Росгвардию дополнительными полномочиями, которые позволяют бойцам службы заниматься охраной высших должностных лиц. Соответствующий закон был подписан главой государства и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что все услуги по обеспечению безопасности губернаторов будут осуществляться только на договорной основе, а полученные за исполнение обязанностей средства целиком пойдут в федеральный бюджет.

"Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, определяются в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации", - говорится в законопроекте, размещенной на сайте правовой информации.

Отметим, что документ вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.

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