Путин подписал закон об охране губернаторов бойцами Росгвардии
Президент России Владимир Путин наделил Росгвардию дополнительными полномочиями, которые позволяют бойцам службы заниматься охраной высших должностных лиц. Соответствующий закон был подписан главой государства и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что все услуги по обеспечению безопасности губернаторов будут осуществляться только на договорной основе, а полученные за исполнение обязанностей средства целиком пойдут в федеральный бюджет.
"Тарифы на оказываемые войсками национальной гвардии услуги, связанные с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов РФ, определяются в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации", - говорится в законопроекте, размещенной на сайте правовой информации.
Отметим, что документ вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования.