СЕГОДНЯ 09:11 2018-03-08T09:11:24+03:00

При пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы спасли пять человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В ночь на четверг, 8 марта, пожар вспыхнул в 12-этажном жилом доме, расположенном на юго-востоке Москвы по адресу: улица Хлобыстова, дом 20, корпус 2. Как выяснилось, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. По последним данным, площадь, охваченная огнем, составила 47 квадратных метров.

Как уточнили в столичном главке МЧС России, сообщение о ЧП поступило в 05:01 мск. Также в спасательном ведомстве отметили, что в ходе проведения разведки и тушения квартиры удалось спасти пятерых человек.

Между тем источник в экстренных службах сообщил ТАСС о трех пострадавших. По словам собеседника агентства, всех троих, включая младенца, пришлось госпитализировать.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале пожар вспыхнул в жилом доме на севере Москвы. Тогда пострадал один человек.