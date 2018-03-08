2018-03-08T10:21:11+03:00
В мире

Волкер призвал вводить санкции за поездки в Крым

По мнению спецпредставителя США по Украине, Вашингтон должен усилить меры в отношении Москвы
Дарья ИВАШКИНА
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Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт ВолкерСпециальный представитель госдепартамента США по Украине Курт ВолкерФото: REUTERS
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Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Вашингтон ужесточить санкции против России и начать вводить ограничительные меры за посещение Крыма.

«Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», - сказал Волкер украинским СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заверяли в Москве, процедура присоединения региона прошла в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. А президент РФ Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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