2018-03-08T11:16:55+03:00
Спорт

Паралимпиада в Пхенчхане будет рекордной по количеству атлетов

Впервые в играх примут участие спортсмены из Грузии, Таджикистана и Северной Кореи
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Эти игры будут рекорднымиЭти игры будут рекорднымиФото: REUTERS
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Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс не без гордости сообщил журналистам, что на предстоящих паралимпийских стартах в южнокорейском Пхенчхане примет участие самое большое количество спортсменов за всю историю игр.

"Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана - они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх", - сказал Парсонс.

Паралимпийский глава особо отметил, что впервые в играх примут участия атлеты их КНДР, это будут два лыжника. В свете налаживающегося в последнее время диалога между северной и южной Кореями, это очень важно», - добавил Парсонс.

По заверениям главы МПК, к сегодняшнему дню на мероприятия игр продано порядка 285 тысяч билетов, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по количеству атлетов был установлен на прошлой Паралимпиаде в российском Сочи. Тогда в играх приняли участие 547 спортсменов из 45 государств.

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