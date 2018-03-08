Паралимпиада в Пхенчхане будет рекордной по количеству атлетов
Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс не без гордости сообщил журналистам, что на предстоящих паралимпийских стартах в южнокорейском Пхенчхане примет участие самое большое количество спортсменов за всю историю игр.
"Эти игры будут рекордными, в них примут участие 567 спортсменов из 49 стран, в том числе Грузии, Таджикистана - они впервые будут участвовать в зимних Паралимпийских играх", - сказал Парсонс.
Паралимпийский глава особо отметил, что впервые в играх примут участия атлеты их КНДР, это будут два лыжника. В свете налаживающегося в последнее время диалога между северной и южной Кореями, это очень важно», - добавил Парсонс.
По заверениям главы МПК, к сегодняшнему дню на мероприятия игр продано порядка 285 тысяч билетов, сообщает ТАСС.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд по количеству атлетов был установлен на прошлой Паралимпиаде в российском Сочи. Тогда в играх приняли участие 547 спортсменов из 45 государств.