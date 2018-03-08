2018-03-08T11:58:14+03:00
В мире

Генерал НАТО рассказал о последствиях покупки Турцией С-400 у России

‍В военно-политическом блоке уверены, что российский ЗРК будет представлять огромный вызов для систем альянса
Дарья ИВАШКИНА
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ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФ
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В НАТО задумались о последствиях покупки Турцией зенитно‐ракетного комплекса (ЗРК) С‐400 «Триумф». Как заметил руководитель военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел, приобретение Анкарой российского ЗРК вызывает опасения.

По словам генерала, С-400 не совместим с технологиями НАТО, а значит, турецкая сторона сможет применять его только как отдельную единицу. «Но даже как неинтегрированная (система) она будет представлять огромный вызов для всех средств НАТО на турецкой территории», - цитирует Павела ТАСС.

Также представитель военно-политического блока отметил, что эксперты из России, которые приедут в Турцию, чтобы помочь установить и ввести ЗРК в эксплуатацию, получат доступ к критически важным разведданным. «Сложно себе представить, что эксперты НАТО будут находиться в России пару месяцев и наполнять базу данных, равно как сложно себе представить, что российские эксперты будут находиться в Турции и наполнять российскую систему данными НАТО», - подчеркнул Петр Павел.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в сентябре прошлого года Москва подтвердила заключение контракта на поставку Турции систем С-400. Тогда же президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже внесла аванс по конракту.

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