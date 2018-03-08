2018-03-08T13:35:42+03:00
В мире

Генеральный секретарь ООН призвал дать женщинам власть

Антониу Гутерреш считает, что в мире надо покончить с гендерным неравенством [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Антониу Гутерреш обратился к мужчинам с требованием прекратить доминирование над женщинами во всех сферах жизниАнтониу Гутерреш обратился к мужчинам с требованием прекратить доминирование над женщинами во всех сферах жизниФото: REUTERS
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По случаю Международного женского дня Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш обратился к мужчинам с требованием прекратить доминирование над женщинами во всех сферах жизни и «дать власть» представительницам слабого пола не на словах, а на деле.

«Все мы живём в мире, в котором доминируют мужчины, и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Считаю, что вопрос гендерного равенства – это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача — дать власть женщинам», — сказал Гутерреш, запись его обращения опубликовала Служба новостей ООН.

В качестве примера генсек ООН привел организацию, главой которой он является. По его словам, в штаб-квартире ООН уже достигнут паритет между представителями обоих полов. Теперь же это предстоит сделать на уровне управленцев организации во всех мировых державах.

8 марта во всем мире отмечается Международный женский день. В России представительниц слабого пола уже поздравили президент страны Владимир Путин и глава Кабмина Дмитрий Медведев.

Генеральный секретарь ООН призвал дать власть женщинам .Антониу Гутерреш считает, что в мире надо покончить с гендерным неравенством

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