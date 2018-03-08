Медведев поздравил женщин с 8 марта и поблагодарил за тепло, заботу и красоту

СЕГОДНЯ 11:10 2018-03-08T11:10:34+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил женщин с 8 марта. Как отметил политик, Международный женский день является особым поводом сказать россиянкам слова благодарности. При этом он поблагодарил представительниц прекрасного пола за тепло, заботу и красоту и пожелал им здоровья, счастья и любви.

«Спасибо за то, что вы всегда рядом, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой. Мы хотим, чтобы вы всегда чувствовали поддержку с нашей стороны, меньше уставали, чаще улыбались и, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте российского правительства.

Напомним, ранее женщин поздравил и президент РФ Владимир Путин. Причем глава государства начал свое поздравление прозой, но закончил его снова стихами. В этот раз российский лидер прочитал стихотворение Андрея Дементьева.