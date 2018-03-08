В Италии семейную пару арестовали за насилие над девушкой-инвалидом из Белоруссии

СЕГОДНЯ 13:39 2018-03-08T14:55:56+03:00

Как рассказали в полицейском управлении Форли, путем мошенничества в руках семейной пары оказалась кругленькая сумма в 2 миллиона 120 тысяч евро

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Семейную пару итальянцев обвинили в мошенничестве и сексуальном домогательстве к 22-летней жительнице Белоруссии. Девушка проходит реабилитацию как жительница территории, пострадавшей от радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС. Она приезжала на каникулы в течении последних 10 лет в итальянский город Форли. Где останавливалась у итальянской четы, которая принимала девушку как родную.

В 2014 с девушкой произошла трагедия. Она попала в ДТП на велосипеде. Из-за жуткой аварии она оказалась в инвалидном кресле. И тут-то предприимчивые итальянцы проявили себя не с лучшей стороны и решили присвоить себе причитавшуюся инвалиду страховую выплату.

Как рассказали в полицейском управлении Форли, путем мошенничества в руках семейной пары, под контролем которой оказались все сферы жизни гражданки Белоруссии, оказалась кругленькая сумма в 2 миллиона 120 тысяч евро. Кроме того у правоохранителей есть подозрение, что итальянцы склоняли девушку к сексуальной связи.