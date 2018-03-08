2018-03-08T16:30:30+03:00
Политика

Американские танкисты дали оценку российской "Армате"

По мнению военных, русские создали "мощную боевую машину", но переборщили с автоматизацией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Танк Т-14 "Армата"Танк Т-14 "Армата"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Члены экипажа американского "Абрамса" назвали российский танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата" "мощной боевой машиной". Такое признание военнослужащие США сделали на условиях полной анонимности.

По их мнению, российская разработка получилась довольно безопасной, но, пожалуй, чересчур автоматизированной.

"В целом, мне кажется, что русским нравится создавать оружие вроде автомата Калашникова: вы можете бросить его в грязь, но он будет продолжать работать. В этот раз они, скорее всего, увлеклись", — цитирует Business Insider одного из своих собеседников.

Так, например, 125-миллиметровую пушку танка удобнее была бы заряжать вручную, считают американцы. Кроме того, в случае возникновения неполадок "Армате" понадобится особый ремонт.

Между тем, есть в автоматизации и свои плюсы, ведь теперь танкистам не придется самостоятельно загружать тяжелые снаряды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что впервые танк Т-14 был представлен на параде Победы 2015 года в Москве. Ожидается, что опытно-войсковая эксплуатация "Арматы" на полигонах начнет проводиться с 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Антон Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии
Тайская порнозвезда подала на развод в страхе, что секс убьет ее мужа
Церемония инаугурации президента Чехии Милоша Земана прошла в Праге
В посольстве РФ поддержали позицию главы МВД Британии по делу Скрипаля
Марш женщин в Киеве завершился избиениями и обливанием зеленкой
Отравленный вместе со Скрипалем полицейский вышел из комы
Участники силовой операции в Донбассе вернули Порошенко свои медали
Исламисты в Восточной Гуте обстреляли из минометов российских журналистов
Армия Турции взяла под контроль крупнейший город сирийского Африна
Пучдемон рассказал об истинных причинах своей борьбы за независимость Каталонии
Турция и Ирак проведут совместную силовую операцию против курдов
Собчак назвала глупостью свое попадание в базу данных "Миротворца"
Дональд Трамп пообещал для «настоящих друзей» США «большую гибкость» в вопросе пошлин
Пассажиркам московского автобуса подарили 750 тюльпанов
Охранник имения Порошенко покончил с собой прямо на посту
Правительство России утвердило реестр коррупционеров
С европейских счетов пропали замороженные 10 млрд евро Каддафи
Посольство России в США поздравило с 8 марта сотрудниц Госдепа
В воротах "Атлетико" в матче против "Локомотива" не будет Облака
Лавров назвал неоимперским ходом вмешательство США в дела других стран
Украинские неонацисты пригрозили сорвать выборы президента России
Глава МИД Турции рассказал о сроках завершения операции в сирийском Африне
Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора
Владелец подлодки "Наутилус" отрицает обвинения в убийстве журналистки
Слуцкий извинился перед женщинами за причиненные "переживания"