Американские танкисты дали оценку российской "Армате"

СЕГОДНЯ 16:30 2018-03-08T16:30:30+03:00

По мнению военных, русские создали "мощную боевую машину", но переборщили с автоматизацией

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Члены экипажа американского "Абрамса" назвали российский танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата" "мощной боевой машиной". Такое признание военнослужащие США сделали на условиях полной анонимности.

По их мнению, российская разработка получилась довольно безопасной, но, пожалуй, чересчур автоматизированной.

"В целом, мне кажется, что русским нравится создавать оружие вроде автомата Калашникова: вы можете бросить его в грязь, но он будет продолжать работать. В этот раз они, скорее всего, увлеклись", — цитирует Business Insider одного из своих собеседников.

Так, например, 125-миллиметровую пушку танка удобнее была бы заряжать вручную, считают американцы. Кроме того, в случае возникновения неполадок "Армате" понадобится особый ремонт.

Между тем, есть в автоматизации и свои плюсы, ведь теперь танкистам не придется самостоятельно загружать тяжелые снаряды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что впервые танк Т-14 был представлен на параде Победы 2015 года в Москве. Ожидается, что опытно-войсковая эксплуатация "Арматы" на полигонах начнет проводиться с 2019 года.