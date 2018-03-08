Пассажиркам московского автобуса подарили 750 тюльпанов
В этот праздничный день 8 марта прекрасным пассажиркам московского автобуса №714 было подарено 750 тюльпанов. Участники молодежного совета ГКУ "Организатор перевозок" и водители одного из самых популярных маршрутов на протяжении всего четверга поздравляли дам с Международным женским днем.
Как рассказали в пресс-службе управляющей компании, поздравления звучали почти во всех коммерческих автобусах, курсирующих между Рижским вокзалом и улицей Павла Корчагина. Между тем, такая акция проводится уже не первый год.
"Каждая женщина – это любимая жена, дочь, мама и сестра. Мы поздравляем всех женщин с Международным женским днем и хотим сказать спасибо за всю ту безмерную заботу, которую вы нам дарите", — передает РИА Новости со ссылкой на председателя молодёжного совета ГКУ "Организатор перевозок" Олега Иванова.
Ранее сайт kp.ru также сообщал о том, что накануне праздника в столицу привезли более 50 млн цветов. Причем в этом году москвичи не скупятся на подарки и покупают довольно дорогие букеты.