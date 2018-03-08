2018-03-08T17:35:26+03:00
Москва

Пассажиркам московского автобуса подарили 750 тюльпанов

В этот праздничный день прекрасных дам поздравляли водители и активисты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Праздничные букеты можно было получить в автобусах, следующих от Рижского вокзала до улицы Павла КорчагинаПраздничные букеты можно было получить в автобусах, следующих от Рижского вокзала до улицы Павла КорчагинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этот праздничный день 8 марта прекрасным пассажиркам московского автобуса №714 было подарено 750 тюльпанов. Участники молодежного совета ГКУ "Организатор перевозок" и водители одного из самых популярных маршрутов на протяжении всего четверга поздравляли дам с Международным женским днем.

Как рассказали в пресс-службе управляющей компании, поздравления звучали почти во всех коммерческих автобусах, курсирующих между Рижским вокзалом и улицей Павла Корчагина. Между тем, такая акция проводится уже не первый год.

"Каждая женщина – это любимая жена, дочь, мама и сестра. Мы поздравляем всех женщин с Международным женским днем и хотим сказать спасибо за всю ту безмерную заботу, которую вы нам дарите", — передает РИА Новости со ссылкой на председателя молодёжного совета ГКУ "Организатор перевозок" Олега Иванова.

Ранее сайт kp.ru также сообщал о том, что накануне праздника в столицу привезли более 50 млн цветов. Причем в этом году москвичи не скупятся на подарки и покупают довольно дорогие букеты.

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