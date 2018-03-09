2018-03-09T02:21:48+03:00
Происшествия

СК объяснил происхождение найденного в Хабаровске мешка с отрубленными руками

Жуткая находка не имеет ничего общего с криминалом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Под Хабаровском найден мешок с отрубленными кистями рукПод Хабаровском найден мешок с отрубленными кистями рукФото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи выяснили происхождение мешка с отрубленными кистями человеческих рук, найденного у одной из проток реки Амур в Хабаровске.

Как говорится в сообщении пресс-службы краевого главка Следственного комитета России, «данные биологические объекты» не имеют ничего общего с криминалом: это неправильно утилизированные фрагменты неопознанных тел, по которым судмедэксперты устанавливали личности погибших.

«Данные биологические объекты (кисти рук) не криминального происхождения, а утилизированы не предусмотренным законом способом», - сказано в пресс-релизе.

Следователи выясняют, как мешок с человеческими останками оказался на берегу реки почти в центре города. Проводится проверка, по результатам которой «будет дана правовая оценка действиям должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, отвечающих за утилизацию указанных объектов».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что жуткая находка потрясла местных жителей, в соцсети попали шокирующие снимки.

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