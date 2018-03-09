Обама откроет собственное шоу на телевидении

СЕГОДНЯ 11:03 2018-03-09T11:03:46+03:00

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44-й президент Соединенных штатов Америки собирается стать звездой телеэкранов. Барак Обама откроет свое собственное телешоу. Уже ведутся переговоры с американской развлекательной компанией Netflix, которой будет доверено запустить проект.

Стоит отметить, что в переговорном процессе самое непосредственное участие принимает супруга экс-президента США Мишель Обама. По предварительной информации, она будет принимать участие в съемках телешоу и иногда выступать соведущей супруга, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Название новому телешоу пока не выбрано. Однако, как утверждают источники, у Обамы уже есть несколько вариантов. К слову сказать, шоу будет доступно только на стриминговом сервисе Netflix, который насчитывает порядка 118 млн подписчиков по всему миру.

На вопрос - не собирается ли Барак Обама использовать телеэфир для критики действующего президента США Дональда Трампа, источник издания ответил отрицательно, отметив, что экс-президент хотел бы посвятить свое шоу «вдохновляющим историям из жизни обычных американцев».