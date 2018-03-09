СЕГОДНЯ 16:24 2018-03-09T16:24:08+03:00

Игры будут длиться 10 дней, разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта

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В пятницу, 9 марта, в южнокорейском Пхенчхане открылись XII зимние Паралимпийские игры. Старт Играм дал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"XII зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане объявляю открытыми", — сказал Мун Чжэ Ин на церемонии открытия, состоявшейся на Олимпийском стадионе.

Паралимпийские игры будут длиться 10 дней, разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта. Спортсмены будут соревноваться в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.

Российские паралимпийцы выступают на соревнованиях под нейтральным флагом. На церемонии открытия делегация состояла из 36 человек. Среди них - двукратная чемпионка Паралимпиады в Сочи Александра Францева и паралимпийский чемпион Валерий Редкозубов, двукратная чемпионка 2010 года Мария Иовлева, передает ТАСС.

Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК) перед российскими собрными нес южнокорейский волонтер Ли Ён Су.