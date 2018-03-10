2018-03-10T02:00:09+03:00
В мире

«Самый ненавистный человек в Америке» приговорен к семи годам тюрьмы

Мартин Шкрели признан виновным в завышении цены на лекарство от редкого заболевания в 55 раз
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Основатель компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели осужден на семь лет тюрьмыОснователь компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели осужден на семь лет тюрьмыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели приговорен к семи годам тюремного заключения за завышения цены на препарат от редкого заболевания в 55 раз. Вердикт в пятницу вынес окружной судья Кийо Мацумото в федеральном суде в Бруклине (Нью-Йорк).

Срок наказания оказался в два раза короче, чем запрашивали обвинители (15 лет), но гораздо длиннее, чем те, что просили адвокаты Шкрели (12-18 месяцев). Также он должен уплатить штраф в размере 75 тысяч долларов и компенсировать нанесенный ущерб в размере около 7,3 млн долларов, передает Reuters.

Адвокат осужденного, Бенджамин Брафман, сказал журналистам после слушания, что он был «разочарован» вердиктом. По его мнению, срок наказания должен быть короче семи лет.

«Но Мартин будет в порядке, очевидно, могло быть намного хуже», - сказал защитник.

Шкрели выходец из семьи албанских иммигрантов, стал известен как «Фарма Бро», а также «самый ненавистный человек в Америке» в сентябре 2015 года после основания фармацевтической компании, которая выкупила права на препарат «Дараприм» и повысила его цену на 5 000% до 750 долларов за таблетку. Также его обвинили в мошенничестве с ценными бумагами в декабре 2015 года.

В ходе слушаний Шрели признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Трамп готов дать показания по «российскому делу»
Тиллерсон отменил мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия
Губернатор Калифорнии выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в доме ветеранов
Путин видел свои фотографии верхом на медведе
Биатлонистка Лысова принесла сборной России второе золото на Паралимпиаде-2018
Путин назвал «фейковыми новостями» сообщения о применении химоружия Дамаском
Директор «Современника» пообещал разобраться в скандале с Ефремовым
Трамп назвал жестокими кадры из видеоигры с расстрелом пассажиров в аэропорту
СМИ: все заложники в доме ветеранов в США погибли
Погода в Москве на 10 марта 2018 года: в столице ожидается снег и до -6 градусов
Биатлонистка Румянцева первая из российских атлетов завоевала золото на Паралимпиаде
Полиция установила личность захватившего заложников в Калифорнии
Путин: РФ не поощряет вмешательство в выборы в других странах
Белый дом озвучил условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Умер нобелевский лауреат в области генетики Джон Салстон
Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранять санкции против КНДР
Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана
Первые 13 боевиков покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор
Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту четыре спутника связи