«Самый ненавистный человек в Америке» приговорен к семи годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 02:00 2018-03-10T02:00:09+03:00

Мартин Шкрели признан виновным в завышении цены на лекарство от редкого заболевания в 55 раз

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Глава американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели приговорен к семи годам тюремного заключения за завышения цены на препарат от редкого заболевания в 55 раз. Вердикт в пятницу вынес окружной судья Кийо Мацумото в федеральном суде в Бруклине (Нью-Йорк).

Срок наказания оказался в два раза короче, чем запрашивали обвинители (15 лет), но гораздо длиннее, чем те, что просили адвокаты Шкрели (12-18 месяцев). Также он должен уплатить штраф в размере 75 тысяч долларов и компенсировать нанесенный ущерб в размере около 7,3 млн долларов, передает Reuters.

Адвокат осужденного, Бенджамин Брафман, сказал журналистам после слушания, что он был «разочарован» вердиктом. По его мнению, срок наказания должен быть короче семи лет.

«Но Мартин будет в порядке, очевидно, могло быть намного хуже», - сказал защитник.

Шкрели выходец из семьи албанских иммигрантов, стал известен как «Фарма Бро», а также «самый ненавистный человек в Америке» в сентябре 2015 года после основания фармацевтической компании, которая выкупила права на препарат «Дараприм» и повысила его цену на 5 000% до 750 долларов за таблетку. Также его обвинили в мошенничестве с ценными бумагами в декабре 2015 года.

В ходе слушаний Шрели признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.