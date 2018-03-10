Премьер Польши назвал «Северный поток - 2» крайне опасным проектом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии, заявил, что проект газопровода «Северный поток - 2» является «очень опасным» для Европы. По его словам, премьеры прибалтийских государств придерживаются такого же мнения.
Кроме того, Моравецкий заверил, что его страна в настоящее время никак не зависит от российского газа. «Польша давно стала независимой от "Газпрома", мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с Данией и Норвегией (о покупке газа)», - приводит слова главы польского правительства «Польское радио».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в конце прошлого года Моравецкий заявлял о том, что «Северный поток - 2» якобы угрожает безопасности Центральной Европы.