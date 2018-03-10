2018-03-10T10:36:39+03:00
В мире

Премьер Польши назвал «Северный поток - 2» крайне опасным проектом

При этом политик заверил, что его страна в настоящее время не зависит от российского газа
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments82
Премьер Польши назвал «Северный поток - 2» крайне опасным проектомПремьер Польши назвал «Северный поток - 2» крайне опасным проектомФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии, заявил, что проект газопровода «Северный поток - 2» является «очень опасным» для Европы. По его словам, премьеры прибалтийских государств придерживаются такого же мнения.

Кроме того, Моравецкий заверил, что его страна в настоящее время никак не зависит от российского газа. «Польша давно стала независимой от "Газпрома", мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с Данией и Норвегией (о покупке газа)», - приводит слова главы польского правительства «Польское радио».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в конце прошлого года Моравецкий заявлял о том, что «Северный поток - 2» якобы угрожает безопасности Центральной Европы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в Москве
Эрдоган не исключает новых военных операций Турции в Сирии
Украинский блогер: Киев планирует быструю «зачистку» Донбасса после ввода миротворцев
Чавушоглу объяснил спешкой покупку Турцией российских комплексов С-400
В управлении шерифа назвали имя захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии
Депутат Рады: Россиянам неизбежно придется покинуть Крым
СМИ: В результате кибератаки на правительство ФРГ похищены документы по Brexit и Украине
Украинские пограничники будут решать на месте, пускать ли Собчак в Крым
«Росатом»: отказ России от членства в CERN не повлияет на совместные проекты
Парламентская оппозиция требует отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Путин о работе Пескова: Иногда несет «пургу»
Трамп рассказал о возможном отказе от введения пошлин для Австралии
Житель Берлина выиграл в лотерею 42 миллиона евро
Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года
За неделю до выборов на митинг в поддержку Грудинина пришло всего 700 человек
Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Российский телеведущий Артем Шейнин прокомментировал конфликт с бывшим участником АТО
У Месси родился третий сын
СМИ назвали новую дату открытия прямых авиаперелетов Каир-Москва
Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРНе
СМИ назвали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
Украине предоставили статус «страны-аспиранта» в НАТО
Журналистка NBC считает невозможным «перемудрить» Путина
Интернет-омбудсмен заявил о необходимости вице-премьера по цифровой экономике
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке холеры в Йемене
Американский певец представил официальный гимн ЧМ-2018