2018-03-10T13:26:09+03:00
Происшествия

СМИ назвали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии

‍Не исключено, что ЧП случилось из-за повреждения закрылков
Дарья ИВАШКИНА
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Военно-транспортный самолет Ан-26. Фото: Виталий Невар/ТАССВоенно-транспортный самолет Ан-26. Фото: Виталий Невар/ТАСС
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В субботу, 10 марта, СМИ назвали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии, в результате которого погибли 39 человек. По некоторым данным, в ходе расследования авиакатастрофы, произошедшей 6 марта в Сирии, появилась версия, подтверждающая технический характер трагедии.

Так, журналисты выяснили, что ЧП могло случиться из-за повреждения закрылков. Предполагается, что именно из-за этого самолет внезапно «клюнул» в землю, не дотянув до авиабазы «Хмеймим», пишет газета «Коммерсант».

Как рассказал изданию источник в военно-транспортной авиации, при заходе на посадку у летчиков Ан-26 «возникли проблемы с управлением машиной» . «При выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров», - сказал собеседник газеты.

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Накануне Минобороны уточнило, что в результате этой страшной трагедии под Хмеймимом погибли 39 человек, из которых 27 — офицеры. Среди них — один генерал-майор. В Сети появился список из 31 фамилии летевших на этом борту. По данным наших источников в оборонном ведомстве, список реальный. А нехватка еще восьми фамилий объясняется спецификой задач, которые выполняли эти люди. Возможно их данные засекречены (подробности)

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