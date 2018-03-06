Российский Ан-26 в Сирии мог попасть в пыльную бурю

СЕГОДНЯ 18:40 2018-03-06T18:42:02+03:00

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Причины крушения военно-транспортного самолета Ан-26 у базы Хмеймим будет выяснять следственная группа, в которую войдут сотрудники Главной военной прокуратуры.

В Минобороны отвергают обстрел самолета террористами, но не исключают, что причиной трагедии стали технические причины - самолет не дотянул до полосы несколько сотен метров.

В свою очередь технические неисправности на борту Ан-26 могли произойти из-за природных аномалий - хамсина.

Многим, кто жил в Сирии приходилось наблюдать подобные бури. Они случаются каждой весной. Порывы горячего ветра поднимают в пустыне пыль и песок, и несут его в сторону моря. Предсказать стихию невозможно.

Военные на это время снижают интенсивность боевых действий. Песчаная буря может легко вывести из строя двигатели самолета, вертолета или танка. Например, американские солдаты в Ираке вообще старались не заводить военную технику. В противном случае, она просто выходила из строя.

Даже несение караульной службы в таких условиях настоящая проблема: песок забивает глаза, легкие, и превращает день в ночь. Пыльная буря может идти несколько часов.

Напомним, крушение произошло во вторник около 15.00 по московскому времени при заходе самолета Ан-26 на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным Минобороны, погибли 32 человека - 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность, сказали в министерстве.