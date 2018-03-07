Кто разбился в Ан-26 в Сирии: В этой авиатрагедии — география всей России

СЕГОДНЯ 14:03 2018-03-07T19:40:57+03:00

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Сегодня с утра работы на месте падения российского военно-транспортного самолета Ан-26 продолжились. Специалисты собирали фрагменты фюзеляжа, разбросанные по цитрусовой посадке. Накануне Минобороны уточнило, что в результате этой страшной трагедии под Хмеймимом погибли 39 человек, из которых 27 — офицеры. Среди них — один генерал-майор. В Сети появился список из 31 фамилии летевших на этом борту. По данным наших источников в оборонном ведомстве, список реальный. А нехватка еще восьми фамилий объясняется спецификой задач, которые выполняли эти люди. Возможно их данные засекречены.

Последний рейс разбившегося Ан-26.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Минобороны подчеркивают, что погодные условия в момент захода на посадку Ан-26 были несложными, а за штурвалом сидел опытные летчики. Командир экипажа — майор Смирнов — был летчиком первого класса: «Налет на данном типе летательного аппарата составлял более 3000 часов, он неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим». О пассажирах известно меньше.

По нашим данным, на этом борту летел заместитель начальника Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Владимир Еремеев. Когда-то он закончил Свердловское суворовское училище. Служил начальником штаба Береговых войск Балтийского флота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/642295" frameborder="0"></iframe> Погибший генерал летел на могилу мамы.Погибший при крушении самолета в Сирии генерал впервые за три месяца полетел домой, чтобы побывать на могиле матери

На сайте Министерства обороны до сих пор висят новости о его поездке во главе российской военной делегации в Швецию, в амфибийный полк местных ВМС. С 2012 по 2014 годы командовал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригадой, которая дислоцируется в подмосковном Мосрентгене. По интернету также гуляла информация о том, что он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и в Грузии в начале 90-х. Однако это не соответствует действительности — кто-то перепутал Владимира Вениаминовича с его однофамильцем.

На борту разбившегося самолёта находился заместитель начальника Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Владимир Еремеев. Фото предоставлено "КП" семьей Владимира Еремеева

Почему в этот день замначальника Главного управления контрольной и надзорной деятельности оказался в этом самолете? Наши источники говорят, что на борту Ан-26 по гарнизонам, где расквартированы российские военные (в том числе — военная полиция, наблюдательные посты в зонах деэскалации, аэродромы), летала группа военных инспекторов во главе с Еремеевым. Обычная военная рутина — проверка условий несения службы, жалобы, замечания... Конечно, все осознавали, что подобные перелеты в воюющей стране приравниваются к боевой задаче. Но кто же мог предположить, что трагедия произойдет не в результате боестолкновения, а по роковому стечению обстоятельств или технической причине.

В результате авиакатастрофы под Хмеймимом погибли все 39 человек, находившихся на борту Ан-26.Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Между тем, информация о других погибших потихоньку появляется на сайтах региональных СМИ. О разбившихся под Хмеймимом военных говорят и губернаторы российских регионов.

- Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в этой авиакатастрофе, - направил телеграмму в штаб Восточного военного округа губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. - В числе пассажиров были и офицеры, проходившие службу на Дальнем Востоке. Это гвардии майор Виктор Евдокимов, капитан Андрей Пыленок и капитан Алексей Труфанов. Жители края скорбят вместе с вами.

Об Алексее Труфанове рассказал и губернатор Камчатской области:

- Трагедия унесла жизни людей, отправившихся в другую страну с благородной целью - борьбы с мировой угрозой, - заявил губернатор Камчатской области Владимир Илюхин. - Должен сказать, что на борту разбившегося самолета находился военнослужащий с Камчатки. Офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317-го отдельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово, Алексей Труфанов. Скорбим и разделяем горечь утраты.

- При крушении Ан-26 в Сирии при исполнении воинского долга погиб житель Тутаева младший сержант контрактной службы Александр Бырылов, - написал в Фейсбуке глава Ярославской области Дмитрий Миронов. - Выражаю соболезнования родным и близким. Семье Александра окажем всю необходимую поддержку.

География трагедии — вся страна. О своих погибших пишут СМИ Татарстана, Свердловской, Ленинградской и Нижегородской областей... Всероссийская беда никого не оставила равнодушным — соболезнования родным и близким погибших, командованию Минобороны идут со всех концов. Как это обычно бывает, страшные потрясения сплачивают. Можно до хрипоты спорить с пацифистами и либералами о том, что мы делаем в Сирии. Но не сегодня, когда на чужой земле, выполняя свой долг, погибли русские воины, наши люди. И пока специалисты выясняют причины катастрофы, нам остается только тихо помолиться за ушедших военных. И помянуть их, не чокаясь. Вечная память!

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